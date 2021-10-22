ЕС есть смысл усиливать оборонный потенциал, а не создавать дублирующие функции НАТО структуры - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил, что не против идеи о большей интеграции ЕС в сфере обороны, однако предупредил, что европейские структуры не должны дублировать функции, выполняемые Североатлантическим альянсом.

"Европе нужны новые возможности в сфере обороны, а не новые структуры", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны НАТО.

Столтенберг напомнил, что именно НАТО - та структура, которая несет ответственность за защиту Европы от потенциальных противников. Поэтому, по его мнению, ЕС нет смысла создавать структуры, нацеленные на выполнения той же задачи.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США поддерживают идею усиления оборонных возможностей ЕС. При этом он предупредил, что это усиление должно быть "совместимо с деятельностью НАТО". "Это должно быть неким дополнением к НАТО", - подытожил Остин.

В последнее время руководители ряда стран ЕС обсуждают, есть ли смысл активнее работать в сфере обороны на европейском уровне - без участия НАТО. Сторонники этой идем полагают, что в таком случае Евросоюзу будет проще отстаивать собственные интересы в мире.