Перспектива присоединения Украины к НАТО не должна тревожить Россию - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не видит поводов для беспокойства России относительно возможности присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.
"Расширение НАТО в последние десятилетия принес мир и стабильность в Европе, поэтому России не следует бояться или пытаться заблокировать или остановить попытку суверенного государства присоединиться к НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста про Украину.
"Суверенные независимые государства имеют право выбирать свой путь самостоятельно", - добавил он.
Столтенберг отметил, что России тревожиться не стоит, в частности, потому что "НАТО - это оборонительный альянс".
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