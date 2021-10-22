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СНГ 22.10.2021 17:03

Перспектива присоединения Украины к НАТО не должна тревожить Россию - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс не видит поводов для беспокойства России относительно возможности присоединения Украины к Североатлантическому альянсу.

"Расширение НАТО в последние десятилетия принес мир и стабильность в Европе, поэтому России не следует бояться или пытаться заблокировать или остановить попытку суверенного государства присоединиться к НАТО", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста про Украину.

"Суверенные независимые государства имеют право выбирать свой путь самостоятельно", - добавил он.

Столтенберг отметил, что России тревожиться не стоит, в частности, потому что "НАТО - это оборонительный альянс".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]