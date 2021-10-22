«Geo-su group» подготовит ТЭО по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов в Кура-Аразской низменности

ОАО "Азерсу" определилась с компанией по подготовке технико-экономического обоснования по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов, расположенных в Кура-Аразской низменности и снабжаемых питьевой водой из реки Кура.
Согласно материалам www.tender.gov.az, соответствующее соглашение "Азерсу" подписало с ООО "Geo-su group" .
Сумма контракта - 1 млн 182,95 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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