«Geo-su group» подготовит ТЭО по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов в Кура-Аразской низменности

ОАО "Азерсу" определилась с компанией по подготовке технико-экономического обоснования по обеспечению альтернативными источниками воды населенных пунктов, расположенных в Кура-Аразской низменности и снабжаемых питьевой водой из реки Кура.

Согласно материалам www.tender.gov.az, соответствующее соглашение "Азерсу" подписало с ООО "Geo-su group" .

Сумма контракта - 1 млн 182,95 тыс. манатов.

Б.Рустамбеков