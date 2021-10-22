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Оборона 22.10.2021 16:18

Глава Минобороны открыл ряд военных объектов на освобожденных территориях Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах.

"Министр ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что для дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности", - сообщает пресс-служба Минобороны.

Кроме того, министру было доложено, что строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим.

"Гасанов дал соответствующие указания по качественному выполнению и своевременному завершению строительных работ", - говорится в информации.

Э.Шафиев

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КАРАБАХ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]