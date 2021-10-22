Глава Минобороны открыл ряд военных объектов на освобожденных территориях Азербайджана

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии новых сооружений модульного типа, а также капитально отремонтированных пунктов размещения и других объектов военного назначения в освобожденных районах.
"Министр ознакомился с инфраструктурой полигона, построенного для выполнения учебно-тренировочных задач, а затем был проинформирован о том, что для дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих квалифицированными инструкторами на полигоне будут проводиться учебные тренировки, полностью адаптированные к условиям боя и отвечающие требованиям рельефа местности", - сообщает пресс-служба Минобороны.
Кроме того, министру было доложено, что строительство населенных пунктов и административных зданий планируется завершить в кратчайшие сроки и сдать в эксплуатацию военнослужащим.
"Гасанов дал соответствующие указания по качественному выполнению и своевременному завершению строительных работ", - говорится в информации.
Э.Шафиев
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