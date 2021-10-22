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ТЭК 22.10.2021 16:39

Парламент Молдовы объявил в стране режим чрезвычайного положения на месяц в связи с энергетическим кризисом

В Молдове объявлен режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней, с 22 октября по 20 ноября, в связи с кризисом в энергетической сфере. Такое решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании парламента.

За принятие решения об объявлении режима чрезвычайного положения проголосовали 55 депутатов (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность".

При принятии решения, парламент проголосовал за принятие поправки, согласно которой режим чрезвычайного положения не отменяет проведение выборов в местные орган власти. Это связано с тем, что 21 ноября должны состояться выборы мэров в 15 населенных пунктах Молдавии, включая город Бельцы - второй по численности населения город в республике.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]