Stellantis и Samsung SDI построят завод по выпуску электромобильных аккумуляторов в Северной Америке

Автопроизводитель Stellantis NV построит предприятие по выпуску аккумуляторов для электромобилей в Северной Америке в партнерстве с южнокорейской Samsung SDI.
Stellantis сообщил в пятницу, что подписал договор о намерениях с Samsung SDI, предусматривающий создание СП для выпуска аккумуляторных элементов и модулей. Предполагается, что предприятие начнет работать в 2025 году и на начальном этапе сможет производить аккумуляторы совокупной ёмкостью 23 гигаватт-часов в год с возможностью расширения производственных мощностей до 40 гигаватт-часов в год в будущем.
Продукция этого завода будет использоваться для сборки автомобилей Stellantis в США, Канаде и Мексике. Решения о местонахождении нового предприятия пока не принято, отмечается в пресс-релизе.
Ранее на этой неделе Stellantis объявила об аналогичной сделке с LG Energy Solution.
Европейский автопроизводитель поставил целью увеличить долю электромобилей в своих общих продажах в США до 40% к 2030 году, и СП с Samsung SDI и с LG Energy Solution должны помочь ей в этом. Ранее Stellantis пообещала инвестировать более 30 млрд до 2025 года в электрификацию модельного ряда автомобилей и разработку программного обеспечения.
Stellantis, образованной в результате слияния Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) и PSA Group, принадлежат такие автомобильные бренды, как Fiat, Opel, Maserati, Chrysler, Citroen, Jeep и Alfa Romeo.
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