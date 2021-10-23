США продолжат помогать Тайваню в оборонных вопросах - глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что США продолжат поддерживать Тайвань в вопросах обороны.

"Мы продолжим помогать Тайваню по вопросам возможностей, которые нужны ему для самозащиты", - заявил Остин на пресс-конференции в Брюсселе. Он также отметил, что США продолжает поддерживать политику "Единого Китая".

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не хочет холодной войны с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.

Остин на пресс-конференции не стал отвечать на прямой вопрос о том, готовы ли США предоставить защиту Тайваню в случае нападения Китая. "Я не будут комментировать гипотетические ситуации в том, что касается Тайваня", - заявил министр обороны США.

В Китае, в свою очередь, заявили, что США стоит "быть осторожными в своих высказываниях и действиях в отношении Тайваня", так как тайваньский вопрос не нуждается в иностранном вмешательстве.