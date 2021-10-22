Лидеры стран ЕС устроили овацию на саммите готовящейся уйти с поста канцлера Меркель

Лидеры стран Европейского союза встретили канцлера ФРГ Ангелу Меркель стоячими овациями на ее, вероятно, последнем на этом посту Совете ЕС, передают в пятницу западные СМИ.
Это произошло в пятницу на заключительном дне встречи в верхах в Брюсселе.
"Ты приняла участие в 107 из 214 встреч Совета ЕС со времен его начала. Благодарю тебя за опыт, мудрость и способность фокусировать внимание на главном", - написал в твиттере Шарль Мишель.
"Благодарю тебя, дорогая Ангела", - добавил он на немецком языке.
К записи прикреплено видео, которое начинается записью от 2005 года первого саммита Меркель в качестве канцлера ФРГ. Оно продолжается видеозаписями и фотографиями Меркель разных лет в окружении европейских лидеров.
Ангела Меркель 16 лет занимает пост канцлера ФРГ. В сентябре в стране прошли выборы, по итогам которых через некоторое время определится новый канцлер. Поэтому, нынешний Совет ЕС, как предполагается, ее последний саммит в качестве канцлера ФРГ.
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