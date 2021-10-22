Хорватские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Очередное заседание азербайджано-хорватской межправительственной комиссии состоится 26 октября в Загребе.
Джаббаров в пятницу в Баку встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.
"В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Хорватией. Джаббаров в ходе встречи подчеркнул важность намеченного на 26 октября в Загребе следующего заседания совместной межправкомиссии с точки зрения обсуждения перспектив экономического сотрудничества", - говорится в сообщении министерства экономики.
Радман, в свою очередь, заявил о заинтересованности хорватских компаний в сотрудничестве с Азербайджаном по проектам восстановления территорий, освобожденных от армянской оккупации.
По итогам встречи стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и оказанию помощи по получению налоговых требований".
"Документ отражает вопросы развития экономического сотрудничества, организацию эффективного партнерства и обмена информацией между налоговыми органами двух стран", - говорится в информации.
Б.Рустамбеков
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