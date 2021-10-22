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Бизнес и законодательство 22.10.2021 17:06

Хорватские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана

Очередное заседание азербайджано-хорватской межправительственной комиссии состоится 26 октября в Загребе.

Джаббаров в пятницу в Баку встретился с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом.

"В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние двухсторонних взаимоотношений между Азербайджаном и Хорватией. Джаббаров в ходе встречи подчеркнул важность намеченного на 26 октября в Загребе следующего заседания совместной межправкомиссии с точки зрения обсуждения перспектив экономического сотрудничества", - говорится в сообщении министерства экономики.

Радман, в свою очередь, заявил о заинтересованности хорватских компаний в сотрудничестве с Азербайджаном по проектам восстановления территорий, освобожденных от армянской оккупации.

По итогам встречи стороны подписали "Меморандум о взаимопонимании по обмену информацией и оказанию помощи по получению налоговых требований".

"Документ отражает вопросы развития экономического сотрудничества, организацию эффективного партнерства и обмена информацией между налоговыми органами двух стран", - говорится в информации.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ХОРВАТИЯ, МПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]