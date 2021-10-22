Переговоры Путина и Беннета продолжались более пяти часов - посольство Израиля в Москве

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета завершились, они длились более пяти часов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в Москве.

"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов", - сказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что по завершении встречи лидеры "вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа".

"Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений. Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода Шаббата", - добавили в израильской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что встреча длилась дольше запланированного, что говорит о дружественных отношениях двух стран и их лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что переговоры Путина и Беннета проходят в теплой атмосфере, лидеры обсуждают ситуацию в Сирии, Иране и Афганистане.