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СНГ 22.10.2021 17:55

Переговоры Путина и Беннета продолжались более пяти часов - посольство Израиля в Москве

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета завершились, они длились более пяти часов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в Москве.

"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов", - сказали в дипмиссии.

В посольстве отметили, что по завершении встречи лидеры "вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа".

"Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений. Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода Шаббата", - добавили в израильской дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что встреча длилась дольше запланированного, что говорит о дружественных отношениях двух стран и их лидеров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что переговоры Путина и Беннета проходят в теплой атмосфере, лидеры обсуждают ситуацию в Сирии, Иране и Афганистане.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]