Переговоры Путина и Беннета продолжались более пяти часов - посольство Израиля в Москве

Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета завершились, они длились более пяти часов, сообщили "Интерфаксу" в посольстве Израиля в Москве.
"Недавно в резиденции Бочаров Ручей в Сочи завершилась официальная встреча премьер-министра Нафтали Беннета и президента России Владимира Путина, которая длилась пять часов", - сказали в дипмиссии.
В посольстве отметили, что по завершении встречи лидеры "вышли на террасу резиденции и прогулялись по дорожкам резиденции в сторону пляжа".
"Встреча была теплой и позитивной, на ней был рассмотрен ряд значимых вопросов двусторонних отношений. Ввиду продолжительности встречи премьер-министр и израильская делегация задержатся в России и вылетят в Израиль после исхода Шаббата", - добавили в израильской дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что встреча длилась дольше запланированного, что говорит о дружественных отношениях двух стран и их лидеров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что переговоры Путина и Беннета проходят в теплой атмосфере, лидеры обсуждают ситуацию в Сирии, Иране и Афганистане.
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