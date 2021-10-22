Генштаб талибов обещает найти террористов, взорвавших подстанцию энергокомпании в Кабуле

Лица, виновные во взрыве подстанции энергокомпании в Кабуле, будут найдены и понесут наказание, сообщил начальник генерального штаба движения "Талибан" Кари Фасихуддин Фитрат Бадахшани.
"Террористы, взорвавшие базу импорта электроэнергии в Кабуле, будут идентифицированы и арестованы в ближайшее время. Мы обязались уничтожить таких жестоких людей. И пока мы не уничтожим их последние гнезда, мы не будем сидеть сложа руки", - заявил Бадахшани в твиттере в пятницу.
В результате диверсии минувшей ночью, приведшей к разрушению подстанции в пригороде Кабула, без электричества остались афганская столица и ряд провинций.
Между тем афганская национальная электроэнергетическая компания Breshna предупредила, что потребителям придется сидеть без света еще минимум сутки.
"Технический персонал компании пытается восстановить разрушенную в результате взрыва прошлой ночью базу в Кала-э-Мурад Бег провинция Кабул и повторно подключить импортированную электроэнергию. Процесс ремонта базы продлится до завтра", - сообщила пресс-служба компании.
Афганистан импортирует электроэнергию из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
Накануне западные СМИ приводили выдержки из заявления Breshna, в котором говорилось, что "взорвана опора линии электропередач, в результате чего обесточена линия электропередач мощностью 220 киловатт". В компании добавили, что направили на место происшествия группы инженеров. Кроме того, там заверили, что "начнут восстановительные работы, как только позволит ситуация".
Провинция Кабул, где проживает более 4,5 млн человек, остается без электроэнергии примерно с 18:00 по местному времени (17:00) четверга. На предприятиях и более зажиточных домах включили частные электрогенераторы.
Как отмечает пресса, причина взрыва пока не установлена.
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