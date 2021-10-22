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Здравоохранение 22.10.2021 17:54

В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19, умерли 18 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 112 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 511,974 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2005 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 18 человек (накануне - 20). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 847 человек.

От COVID-19 вылечились 482,578 тыс. (+882 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 549 человек.

За сутки медики провели 12 568 тестов на коронавирус против 12 533 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 81,920 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]