В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19, умерли 18 человек

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 112 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 511,974 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2005 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончалось 18 человек (накануне - 20). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 847 человек.

От COVID-19 вылечились 482,578 тыс. (+882 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 22 тыс. 549 человек.

За сутки медики провели 12 568 тестов на коронавирус против 12 533 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 81,920 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова