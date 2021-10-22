МСЗ сохранил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду на уровне 34,1 млн т

Международный совет по зерну (МСЗ) сохранил прогноз экспорт пшеницы из РФ в этом сельхозгоду (июль 2021-июнь 2022 гг.) на уровне предыдущей оценки - 34,1 млн тонн, сообщается в ежемесячном обзоре.
Оценка экспорта ближайшего конкурента - Евросоюза - составляет 34,8 млн тонн.
Не изменился и прогноз сбора пшеницы в РФ - 75 млн тонн.
Вместе с тем МСЗ незначительно снизил прогноз валового сбора зерна в РФ в этом году - до 115,3 млн тонн со 115,5 млн тонн. Оценка экспорта снижена до 42,7 млн тонн с 42,8 млн тонн.
Минсельхоз РФ оценивает сбор зерна в этом году в 127,4 млн тонн, в том числе 81 млн тонн пшеницы. Прогноз по экспорту зерна - 45-48 млн тонн. Экспорт пшеницы, согласно оценке российского ведомства, может составить 37,5 млн тонн.
По прогнозу МСЗ, мировой сбор зерна в этом сельхозгоду составит 2 млрд 290,4 млн тонн (2 млрд 288,5 млн тонн по предыдущей оценке), пшеницы - 780,8 млн тонн (780,6 млн тонн).
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