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ТЭК 22.10.2021 21:07

Немецкий регулятор направит заключение о сертификации "Северного потока 2" в Еврокомиссию

Заключение о сертификации "Северного потока 2" немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) направит в Еврокомиссию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"После того, как заключение будет вынесено, оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления еще на два месяца", - пояснил Вульф.

В настоящее время агентство рассматривает документы, поданные оператором газопровода, они были предоставлены 8 сентября 2021 года. Агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев, в данном случае - до 8 января 2022 года.

После того, как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства есть еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Агентство рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

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Тэги: ФРГ, СЕВЕРНЫЙ/ПОТОК, ЕВРОКОМИССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]