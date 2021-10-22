Заключение о сертификации "Северного потока 2" немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) направит в Еврокомиссию, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь агентства Фите Вульф.

"После того, как заключение будет вынесено, оно будет направлено в Еврокомиссию. У Еврокомиссии есть два месяца на рассмотрение, она может попросить продления еще на два месяца", - пояснил Вульф.

В настоящее время агентство рассматривает документы, поданные оператором газопровода, они были предоставлены 8 сентября 2021 года. Агентство по регламенту должно принять решение в течение четырех месяцев, в данном случае - до 8 января 2022 года.

После того, как ответ от Еврокомиссии будет получен, у Федерального сетевого агентства есть еще два месяца на то, чтобы отреагировать.

Агентство рассматривает документы на сертификацию газопровода и его соответствие нормам газовой директивы ЕС. Решение о вводе газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.