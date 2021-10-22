В ЕС пока не обнаружили признаков спекуляции на рынке эмиссионных квот и на газовом рынке - фон дер Ляйен

Европейские власти пока не нашли данных, указывающих на возможные спекуляции на газовом рынке и на рынке эмиссионных квот, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) изучит газовый рынок и рынок эмиссионных квот, чтобы проверить, нет ли там спекуляции. Пока что мы не получали сведений, указывающих на наличие такой проблемы", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.
Ранее в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщала, что Еврокомиссия планирует распорядиться усилить мониторинг за европейским рынком эмиссионных квот, чтобы убедиться, что на нём не происходит спекуляций.
"Для того, чтобы развеять опасения по поводу возможных спекуляций, ЕК попросит ESMA усилить мониторинг за рынком эмиссионных квот", - сказала она журналистам 13 октября.
Также Симсон заверила, что Еврокомиссия "расследует сообщения о препятствующих конкуренции действиях на рынке энергетики"
Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах
Глава Минобороны открыл ряд военных объектов на освобожденных территориях Азербайджана
Ситуацию на границе Армении и Азербайджана невозможно урегулировать без России - Путин
Вакцины Pfizer эффективны более чем на 90% при прививании детей - компания
Болгария перестанет заселять туристов в отели без сертификатов вакцинации и ПЦР-тестов
В Азербайджане суточный рост заражений COVID-19, умерли 18 человек
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
Лавров обсудил со своим израильским коллегой ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Украина одолжит газ Молдавии - секретарь СНБО
Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, заявил черногорской прессе его адвокат
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии