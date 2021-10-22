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ТЭК 22.10.2021 21:27

В ЕС пока не обнаружили признаков спекуляции на рынке эмиссионных квот и на газовом рынке - фон дер Ляйен

Европейские власти пока не нашли данных, указывающих на возможные спекуляции на газовом рынке и на рынке эмиссионных квот, заявила в пятницу председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (ESMA) изучит газовый рынок и рынок эмиссионных квот, чтобы проверить, нет ли там спекуляции. Пока что мы не получали сведений, указывающих на наличие такой проблемы", - сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Ранее в октябре еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщала, что Еврокомиссия планирует распорядиться усилить мониторинг за европейским рынком эмиссионных квот, чтобы убедиться, что на нём не происходит спекуляций.

"Для того, чтобы развеять опасения по поводу возможных спекуляций, ЕК попросит ESMA усилить мониторинг за рынком эмиссионных квот", - сказала она журналистам 13 октября.

Также Симсон заверила, что Еврокомиссия "расследует сообщения о препятствующих конкуренции действиях на рынке энергетики"

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Тэги: ЕС, УГЛЕРОД, ГАЗ, СПЕКУЛЯЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]