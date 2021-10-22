Цены на нефть эталонных марок растут в пятницу и могут завершить "в плюсе" всю неделю, в том числе на ожиданиях повышения спроса на энергоресурсы в праздничный период.

Поддержку американской нефти также оказывает слабое восстановление добычи нефти в США и ослабление ограничений на путешествия, сообщает MarketWatch.

"Нефть продолжает трехмесячный рост, за время которого она прибавила почти 30%, поскольку COVID-19 достиг пика и США разрешают поездки для вакцинированных путешественников, - отмечает главный исполнительный директор Infrastructure Capital Advisors Джей Хэтфилд. - Мы ожидаем, что нефть продолжит ралли на подходах к ноябрю, более холодная погода вызовет рост потребления топлива, а праздничные дни стимулируют повышение спроса на бензин".

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,5% (на $0,42) - до $84,97 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,5% (на $0,40) - до $82,90 за баррель.

С начала текущей недели Brent прибавила в цене 0,2%. WTI завершает "в плюсе" девятую неделю подряд, подорожав на 1,5%.

"На рынках нефти и газа в последнее время доминировал фактор страха - опасения, что холодный зимний сезон в Северном полушарии усугубит ситуацию с дефицитом", - полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

По его словам, "похоже, что начинается фаза нормализации, когда цены возвращаются к фундаментальным показателям, а агрессивная динамика "стадного инстинкта" на фьючерсных рынках и скупки на физических рынках ослабевают. "Запасы природного газа как в Европе, так и в Северной Америке сейчас не настолько ограничены, как это представляется по ценам", - полагает он.

"Мы подтверждаем "нейтральный" взгляд на нефть, но считаем, что в долгосрочной перспективе цены снизятся", - заявил эксперт.