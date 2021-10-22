Газопровод между Литвой и Польшей GIPL планируется запустить в середине 2022г

Газопровод между Литвой и Польшей GIPL (Gas Interconnection Poland-Lithuania) должен начать работу в середине 2022 года, но уже сейчас страны начали обсуждать возможность снижения тарифов.
"Самое начало (работы газопровода - ИФ), мы так рассчитываем, (. . .) должно быть приблизительно в середине следующего года, значит, в следующий отопительный сезон. Это новый источник, новые возможности для нас обеспечить потребителей Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, увеличить потоки и обеспечить также и рынок Польши через литовский терминал сжиженного газа ", - сообщил агентству BNS глава литовской газовой компании Amber Grid Нямунас Бикнюс.
Генеральные директор литовского государственного энергохолдинга Epso-G Роландас Жукас сообщил BNS, что газопровод GIPL мог бы удовлетворить около половины потребности стран Балтии в газе, при внедрении дополнительных технических решений это количество может быть увеличено. "Наряду с аспектом безопасности, газопровод нужен для интеграции наших рынков, то есть чем больше инфраструктуры, чем меньше она создает ограничений, тем больше возможностей выбора есть у участников рынка", - отметил Жукас.
В пятницу в Лаздийском районе Литвы (у границы с Польшей) прошло символическое мероприятие, посвященное соединению системы передачи газа двух стран. На этом мероприятии Бикнюс заявил: "Тарифы, их можно подсчитать. Мы думаем договариваться с коллегами из Польши и с регуляторами, возможно, мы сможем применять определенные скидки (. . .) Возможно, такие скидки могут появиться через год-два", - сказал он.
Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что операторы обеих стран - литовской Amber Grid и польской Gaz-System - обсуждают возможные скидки. "Мы говорим с польской стороной, чтобы в будущем иметь общий литовско-польский рынок, чтобы не было никаких пошлин, а мы были бы на одном рынке", - сказал он.
Уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наймский считает, что есть возможность достичь определенной рыночной договоренности.
Как сообщалось, 20 октября в рамках строительства газопровода GIPL сварен "золотой шов", что позволяет соединить системы передачи газа двух стран. Работы по оборудованию и проверке трубопровода находятся в процессе завершения.
Общая протяженность газового соединения составляет 508 км, в том числе 165 км - в Литве, 343 км - в Польше. Стоимость проекта достигает примерно 500 млн евро. Ожидается, что GIPL позволит более эффективно использовать газотранспортную систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде. Более 60% стоимости газопровода финансирует Еврокомиссия.
По газопроводу в направлении стран Балтии можно будет транспортировать ежегодно до 27 ТВт.ч газа, в направлении Польши - до 21 ТВт.ч.
Это один из проектов в сфере газовой инфраструктуры, направленных на усиление интеграции стран Балтии в единый рынок ЕС. Его реализуют Amber Grid и польская газотранспортная компания Gaz-System.
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