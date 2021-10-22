Саудовская Аравия призывает страны выступить против снижения инвестиций в углеводороды во избежание роста цен

Саудовская Аравия призывает коллег-производителей нефти выступить единым фронтом на переговорах по климату, которые начнутся в конце этого месяца, против снижения инвестиций в ископаемое топливо во избежание роста цен, пишет Dow Jones со ссылкой на источники.
Королевство вместе с ключевыми союзниками - производителями нефти, включая ОПЕК публично и в частном порядке утверждает, что любые призывы к сокращению инвестиций в разработку новых месторождений нефти и природного газа, одобренные на саммите ООН по климату, который стартует 31 октября в Шотландии, могут привести к росту цен и увеличению разрыва между богатыми и бедными странами.
Нефтедобывающие страны превратились в грозную группу, которая сопротивляется тому, что они описывают как нереалистичное стремление богатых стран ограничить инвестиции в ископаемое топливо в качестве способа снижения выбросов парниковых газов, пишет Dow Jones.
Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило в мае, что правительства и компании должны немедленно прекратить инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа, если мир хочет достичь чистого нуля выбросов углерода к 2050 году.
Ответственный за подготовку Великобритании к конференции ООН по климату Алок Шарма, председательствующий на Всемирном климатическом форуме в Глазго, неоднократно заявлял, что планирует использовать цель МЭА по нулевым выбросам в качестве шаблона для переговоров. Представитель конференции ООН по изменению климата, чьи слова приводит Dow Jones, сказал, что Шарма "ясно дал понять, что всем странам необходимо ускорить темпы сокращения выбросов и защиты людей и природу от наихудших последствий изменения климата". Он отказался комментировать конкретные разговоры с Саудовской Аравией.
Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман и посланник Саудовской Аравии на саммите в Глазго Халид Абулейф попросили производителей нефти-единомышленников, включая Нигерию, Кувейт и Оман, отказаться от инвестиционной рекомендации МЭА, сказали источники. По их словам, саудовский принц выдвигает аргумент о том, что такая жесткая цель, как нулевые инвестиции в разработку новых месторождений нефти и газа приведет к сокращению предложения до того, как мировой спрос значительно упадет, что может привести к росту цен на нефть.
По словам источников, запрет на инвестиции также несправедлив по отношению к экономикам стран, которые чрезмерно зависят от импорта или экспорта нефти и газа.
Саудовская Аравия входит в число немногих стран, наряду с Китаем и Индией, которым еще предстоит презентовать свои последние официальные планы по сокращению выбросов. Планы правительств стран-членов должны быть представлены до саммита и, как ожидается, станут отправной точкой для двухнедельных переговоров.
Участники переговоров хотят подтвердить обязательство, принятое на аналогичной встрече в Париже в 2015 году, в котором содержался призыв к правительствам ограничить повышение глобальных температур до 1,5 градусов Цельсия.
Главный посланник по климату администрации Байдена Джон Керри, как ожидается, в Эр-Рияде в эти выходные встретится с наследным саудовским принцем Мухаммедом бен Салманом.
Саудовская Аравия заявила руководителям мировой нефтяной промышленности и международным инвесторам, что она намерена инвестировать в свои нефтяные месторождения для расширения добычи и не планирует ограничивать такие расходы, отмечают источники. На закрытой конференции для клиентов и аналитиков Bank of America в июне принц Абдулазиз, министр энергетики Саудовской Аравии, заявил, что страна будет прокачивать "каждую молекулу" своих углеводородов, рассказывают источники.
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