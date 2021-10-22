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СНГ 22.10.2021 21:48

Украина одолжит газ Молдавии - секретарь СНБО

Украина окажет помощь Молдавии с поставками газа, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", - пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и в дальнейшем Молдавия поставленный ресурс вернет. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдавия объединены, и на Украине есть территории, которые запитываются газом из Молдавии.

Как сообщалось, правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, МОЛДАВИЯ, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]