Украина одолжит газ Молдавии - секретарь СНБО

Украина окажет помощь Молдавии с поставками газа, сообщил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

"Мы приняли решение поручить кабинету министров этот вопрос рассмотреть. Мы понимаем, что такую помощь Республике Молдова мы в ближайшее время можем сделать", - сказал Данилов на брифинге в пятницу по результатам заседания СНБО.

По его словам, с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

"Премьер-министр Украины получил письмо от своего коллеги с просьбой помочь газом во избежание сложной ситуации, сложившейся с учетом того шантажа, который сейчас там делает "Газпром"", - пояснил Данилов.

Позже он уточнил, что это будет газ в долг, не за деньги, и в дальнейшем Молдавия поставленный ресурс вернет. По его словам, это необходимо сделать, поскольку Украина и Молдавия объединены, и на Украине есть территории, которые запитываются газом из Молдавии.

Как сообщалось, правительство Молдавии одобрило введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней - с 22 октября по 20 ноября, решение принято в пятницу на чрезвычайном заседании в связи со сложившейся в стране ситуацией в сфере энергетики.