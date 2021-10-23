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ТЭК 23.10.2021 02:43

Газпром: март стал зимним месяцем - к концу сезона в хранилищах должны быть достаточные запасы, высокая производительность

"Газпром" отмечает особую важность сохранения необходимых запасов и высокой производительности подземных хранилищ в конце отопительного сезона, пишет компания по итогам заседания правления, посвященного подготовке к прохождению самого главного испытания для газовой отрасли - прохождению осенне-зимнего сезона.

Европейские ПХГ обычно переходят от отбора к закачке в конце марте - начале апреля. Однако в 2021 году отбор продолжался до середины апреля, а закачка началась только в начале мая.

"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отмечает компания.

В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа - 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении - 73,824 млрд куб. м).

Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень - 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении - 887,9 млн куб. м). Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например республиками Карелия или Ингушетия.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ЗИМА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]