Газпром: март стал зимним месяцем - к концу сезона в хранилищах должны быть достаточные запасы, высокая производительность

"Газпром" отмечает особую важность сохранения необходимых запасов и высокой производительности подземных хранилищ в конце отопительного сезона, пишет компания по итогам заседания правления, посвященного подготовке к прохождению самого главного испытания для газовой отрасли - прохождению осенне-зимнего сезона.
Европейские ПХГ обычно переходят от отбора к закачке в конце марте - начале апреля. Однако в 2021 году отбор продолжался до середины апреля, а закачка началась только в начале мая.
"Анализ фактических погодных условий в России и странах Европы за последние несколько лет подтверждает, что зимний период теперь включает весенний месяц март. В связи с этим наличие достаточных запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и поддержание их высокой производительности к началу весны является одним из ключевых факторов успешного прохождения сезона пикового спроса", - отмечает компания.
В отопительный сезон 2020/2021 годов из российских ПХГ было поднято 60,6 млрд куб. м газа, что стало наибольшим показателем для российской газовой отрасли. В настоящее время "Газпром" продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа - 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении - 73,824 млрд куб. м).
Потенциальная максимальная суточная производительность российских ПХГ выводится на беспрецедентный уровень - 847,9 млн куб. м (с учетом ПХГ в Белоруссии и Армении - 887,9 млн куб. м). Увеличение производительности по отношению к предыдущему сезону отбора (на 4,6 млн куб. м) сопоставимо с суточным потреблением газа в зимний период отдельными субъектами РФ, например республиками Карелия или Ингушетия.
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