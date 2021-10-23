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Дальнее зарубежье 23.10.2021 03:33

Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента снизился до 42% - данные опроса

Данные опроса, проведенного Институтом Гэллапа, указывают на снижение рейтинга одобрения работы президента США Джо Байдена до 42%, сообщает в пятницу газета The Hill.

При этом исследование, проводившееся с 1 по 19 октября, показало, что 52% опрошенных не поддерживают деятельность Байдена на посту президента, еще 6% не имеют мнения на этот счет, отмечает The Hill.

Ранее рейтинг одобрения Байдена значительно упал в сентябре после решения о выводе американских войск из Афганистана.

Данные опроса Института Гэллапа схожи и с исследованием, проведенным по заказу американского телеканала CNBC, опубликованным днем ранее, в нем уровень поддержки Байдена составил 41%.

Работу Байдена на посту главы американского государства одобряют 92% демократов, в то время как против выступают 6% опрошенных. Противоположная ситуация складывается в стане республиканцев, где 94%, относятся к нему отрицательно, как к президенту США, и лишь 4% одобряют его работу, отмечает The Hill.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РЕЙТИНГ, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]