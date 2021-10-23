Рейтинг одобрения деятельности Байдена на посту президента снизился до 42% - данные опроса

Данные опроса, проведенного Институтом Гэллапа, указывают на снижение рейтинга одобрения работы президента США Джо Байдена до 42%, сообщает в пятницу газета The Hill.

При этом исследование, проводившееся с 1 по 19 октября, показало, что 52% опрошенных не поддерживают деятельность Байдена на посту президента, еще 6% не имеют мнения на этот счет, отмечает The Hill.

Ранее рейтинг одобрения Байдена значительно упал в сентябре после решения о выводе американских войск из Афганистана.

Данные опроса Института Гэллапа схожи и с исследованием, проведенным по заказу американского телеканала CNBC, опубликованным днем ранее, в нем уровень поддержки Байдена составил 41%.

Работу Байдена на посту главы американского государства одобряют 92% демократов, в то время как против выступают 6% опрошенных. Противоположная ситуация складывается в стане республиканцев, где 94%, относятся к нему отрицательно, как к президенту США, и лишь 4% одобряют его работу, отмечает The Hill.