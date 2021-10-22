Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, заявил черногорской прессе его адвокат

Бизнесмен Тельман Исмаилов получил политическое убежище в Черногории, после чего был выпущен на свободу из заключения, где он ожидал экстрадиции на основании ордера, выписанного Россией, сообщил в пятницу черногорской газете "Победа" его адвокат Милош Вуксанович.

Ранее адвокат заявлял изданию, что задержание и заключение под стражу его подзащитного не имело оснований, поскольку на тот момент черногорские власти рассматривали запрос Исмаилова на получение убежища.

Исмаилов был задержан в Черногории 1 октября в соответствии с международным ордером, выписанным властями России, напоминает "Победа".

Международный ордер на задержание и экстрадицию Исмаилова власти России издали на основании уголовных дел в его отношении, которые расследуются российскими следователями с 2017 года. Предпринимателю заочно предъявлено обвинение в организации убийства двух и более лиц, а также в незаконном обороте оружия.

С 2017 года он объявлен в международный розыск и заочно арестован московским судом.

По версии СКР, Исмаилов был организатором двойного убийства в мае 2016 года на Новорижском шоссе в Подмосковье - владельца торговых комплексов Владимира Савкина и учредителя "Люблино моторс" Юрия Брилёва.

По аналогичному обвинению заочно арестован брат Исмаилова - Вагиф, который также находится в международном розыске и заочно арестован.

Свою вину Тельман Исмаилов не признает.

После закрытия в июне 2009 года Черкизовского рынка на востоке Москвы, владельцем которого был Тельман Исмаилов, бизнес некогда успешного предпринимателя пошел на спад. По сообщениям СМИ, основные его активы арестованы по требованию кредиторов, которым он задолжал значительные суммы.