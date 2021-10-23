На Украине вторые сутки подряд фиксируется более 23 тыс. новых случаев заболевания СOVID-19

На Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 23 тыс. 229 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели8 тыс. 330 человек, 483 скончались. За сутки вакцинировано почти 290 тыс. человек, сообщает в субботу пресс-служба украинского Минздрава.

"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 290 тыс. украинцев. За сутки 22 октября в Украине: зафиксировано 23 тыс. 229 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 тыс. 777, медработников - 438). 289 тыс. 468 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 203 тыс. 265 человек, полностью иммунизированы - 86 тыс. 203 человека. Также за минувшие сутки: госпитализированы - 5 тыс. 362 человека; летальных случаев - 483; выздоровели - 8 тыс. 330 человек", - говорится в сообщении Минздрава в Telegram-канале.

Днем ранее, 22 октября, сообщалось о 23 тыс. 785 новых случаях инфицирования коронавирусом. 21 октября было зафиксировано 22 тыс. 415 новых случаев заболевания СOVID-19, 20 октября - 18 тыс.913, 19 октября - 15 тыс. 579, 18 октября - 9 тыс. 524.

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 2 млн 748 тыс. 614 человек, выздоровели - 2 млн 369 тыс. 695, летальных исходов - 63 тыс. 486.

С начала прививочной кампании привито 8 млн 760 тыс. 924 человека, из них получили одну дозу - 8 млн 760 тыс. 922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 млн 915 тыс. 377 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 15 млн 676 тыс. 299 прививок.