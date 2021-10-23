Динозавры демонстрировали социальное поведение уже 193 млн лет назад - исследование

Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT), Аргентины и Южной Африки установили, что ранние динозавры - травоядные мусзавры, жившие в начале юрского периода, - проявляли сложное стадное поведение уже 193 млн лет назад, говорится в сообщении MIT.
Отмечается, что это на 40 млн раньше, чем указывали прежние свидетельства "социума" динозавров.
С 2013 года ученые раскопали более 100 яиц динозавров (размером примерно с куриные яйца) и частичные скелеты 80 молодых и взрослых динозавров из богатого ископаемого пласта в южной Патагонии в Аргентине.
Окаменелости, датированные временем 193 млн лет назад, были сгруппированы по возрасту: яйца динозавров и детеныши были найдены в одном районе, в то время как скелеты "подростков" были сгруппированы в близлежащем месте, а останки взрослых динозавров были найдены поодиночке или парами по всему полевому участку.
"Динозавры, вероятно, работали как сообщество, откладывая яйца в общем месте гнездования. Подростки собирались в "школах", в то время как взрослые бродили и добывали пищу для стада", - говорится в сообщении.
Стадная жизнь, возможно, дала мусзавру и другим социальным динозаврам-зауроподоморфам эволюционное преимущество: эти ранние динозавры возникли в конце триаса, незадолго до триасово-юрского вымирания 199,6 млн лет назад. По какой-то причине зауроподоморфы удержались и в конечном итоге доминировали в земной экосистеме в начале юрского периода.
Ученые подозревают, что два других вида ранних динозавров - массоспондилус из Южной Африки и люфенгозавр из Китая - также жили стадами примерно в то же время, хотя датировка этих динозавров была менее точной. Если несколько отдельных линий динозавров жили стадами, исследователи полагают, что социальное поведение могло развиться раньше, возможно, еще до их общего предка, в конце триаса.
В Стамбуле состоялось первое заседание Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан"
Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачине
Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
В Следственном комитете России заявляют о несогласии с решением Черногории предоставить Исмаилову политическое убежище
Кыргызстан не намерен открывать на своей территории американскую военную базу - Жапаров
Жапаров заявил о готовности Кыргызстана закупить беспилотники у России и Турции
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии