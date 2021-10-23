В преддверии президентских выборов в Узбекистане приняты специальные меры безопасности

В Узбекистане приняты повышенные меры безопасности при подготовке к выборам президента.

"Органами внутренних дел приняты все необходимые меры для сохранения общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и гостей республики в ходе выборов президента страны, которые состоятся 24 октября", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.

По ее данным, ЦИК Узбекистана ранее было принято постановление о дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в ходе подготовки и проведения выборов.

"В рамках этого документа МВД и его территориальными подразделениями выполняются организационные и практические работы по охране общественного порядка во время выборов, обеспечению безопасности граждан, предотвращению разных неприятных случаев", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, для обеспечения безопасности в избирательных округах и на участках выделено более 53 тыс. сотрудников внутренних дел, а также автотранспорт, средства связи и другое оборудование.

Избирательные участки оборудованы системами автоматического оповещения о пожаре, также они осмотрены специалистами саперных подразделений и взяты под охрану.

Комплексные работы проводятся и по обеспечению дорожной безопасности в день выборов. К примеру, на дорогах, ведущих к избирательным участкам, устанавливаются дополнительные дорожные знаки, оборудуются автостоянки.

По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 млн избирателей, организовано 10 тыс. 760 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 49 странах открыты 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.

В день голосования - в воскресенье 24 октября - избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (7:00) и закроются в 20:00 (19:00). Предварительные итоги выборов будут объявлены 25 октября.

Как сообщалось, в предвыборной гонке участвуют пять официально действующих в Узбекистане политических партий, которые зарегистрировали своих кандидатов в президенты. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.

В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.

Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.

Нынешний глава государства Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.