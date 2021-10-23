В преддверии президентских выборов в Узбекистане приняты специальные меры безопасности

В Узбекистане приняты повышенные меры безопасности при подготовке к выборам президента.
"Органами внутренних дел приняты все необходимые меры для сохранения общественного порядка, обеспечения безопасности граждан и гостей республики в ходе выборов президента страны, которые состоятся 24 октября", - сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе Министерства внутренних дел страны.
По ее данным, ЦИК Узбекистана ранее было принято постановление о дополнительных мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности в ходе подготовки и проведения выборов.
"В рамках этого документа МВД и его территориальными подразделениями выполняются организационные и практические работы по охране общественного порядка во время выборов, обеспечению безопасности граждан, предотвращению разных неприятных случаев", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в частности, для обеспечения безопасности в избирательных округах и на участках выделено более 53 тыс. сотрудников внутренних дел, а также автотранспорт, средства связи и другое оборудование.
Избирательные участки оборудованы системами автоматического оповещения о пожаре, также они осмотрены специалистами саперных подразделений и взяты под охрану.
Комплексные работы проводятся и по обеспечению дорожной безопасности в день выборов. К примеру, на дорогах, ведущих к избирательным участкам, устанавливаются дополнительные дорожные знаки, оборудуются автостоянки.
По данным ЦИК, в Узбекистане зарегистрированы около 21,25 млн избирателей, организовано 10 тыс. 760 избирательных участков. Для голосования граждан за рубежом в 49 странах открыты 55 стационарных избирательных участков и 316 передвижных пунктов.
В день голосования - в воскресенье 24 октября - избирательные участки откроются в 8:00 по местному времени (7:00) и закроются в 20:00 (19:00). Предварительные итоги выборов будут объявлены 25 октября.
Как сообщалось, в предвыборной гонке участвуют пять официально действующих в Узбекистане политических партий, которые зарегистрировали своих кандидатов в президенты. Движение предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) зарегистрировала кандидатом в президенты действующего главу государства Шавката Мирзиеева, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) - заместителя председателя центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") и Экологическая партия - своих лидеров Алишера Кадырова, Бахрома Абдухалимова и Нарзулло Обломурадова.
В соответствии с законодательством страны, кандидаты в президенты и депутаты парламента выдвигаются только политическими партиями.
Президентские выборы в Узбекистане проводятся раз в пять лет.
Нынешний глава государства Мирзиеев был избран президентом Узбекистана на выборах в декабре 2016 года после смерти первого президента страны Ислама Каримова в сентябре того же года.
В Стамбуле состоялось первое заседание Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан"
Глава Минобороны Азербайджана понаблюдал за командно-штабными учениями в Лачине
Министр обороны Азербайджана посетил боевые позиции ВС Азербайджана в Кяльбаджарском и Лачинском районах
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики
SpaceX в ноябре может запустить в первый орбитальный полет ракету Starship, создаваемую для миссий на Луну
Россия передала Никарагуа 1,1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"
Венесуэла получила 713 тыс. доз второго компонента "Спутника V"
В России за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 37,6 тыс. человек заразились COVID-19, 1 тыс. 075 скончались
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии