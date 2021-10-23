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Происшествия 23.10.2021 11:35

Ассистент режиссера был уверен, что оружие, которое он передал Болдуину на съемках фильма, было заряжено холостыми

Ассистент режиссера на съемках фильма "Раст" Дейв Холлс был уверен в том, что пистолет, который он передал актеру Алеку Болдуину, не был заряжен боевыми патронами, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей следствия.

Всего, продолжает агентство, на съемочной площадке было три пистолета, их положила на специальную тележку оружейник фильма Ханна Гутьеррес, именно оттуда Холлс и взял оружие, из которого позже Болдуин выстрелил и смертельно ранил оператора Галину Хатчинс и режиссера Джоэла Соусу.

По словам Болдуина, он сотрудничает со следствием.

Представитель правоохранительных органов в свою очередь сообщил, что никаких обвинений в отношении актера пока не выдвинуто.

Агентство напоминает, что на съемках фильмов иногда используют оружие, способное стрелять как боевыми, так и холостыми патронами, однако даже холостые патроны могут нанести смертельное ранение при выстреле с близкого расстояния.

Накануне сообщалось, что на съемочной площадке в американском штате Нью-Мексико во время съемок вестерна "Раст" актер Алек Болдуин выстрелил из реквизитного пистолета и ранил 42-летнюю оператора Галину Хатчинс. Ее транспортировали на медицинском вертолете в больницу, где врачи констатировали смерть. Кроме того, ранение получил режиссер Джоэл Соуса, его также доставили в больницу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]