Премьер Молдовы заявила, что переговоры с Россией о поставке газа будут продолжены в экономической плоскости

Премьер-министр МолдовыНаталья Гаврилица заявила, что переговоры с Российской Федерацией о продлении контракта на поставку природного газа между Moldovagazи "Газпромом" будут продолжены в экономической плоскости.
Об этом она заявила в пятницу вечером на общественном телеканале Moldova 1.
На вопрос о переговорах с Россией и о том, что "РФвыдвигает политические условия для подписания договора", премьер ответила, что не может предоставить подробную информацию об условиях, выдвигаемых российской стороной, "поскольку это может повлиять на переговорный процесс".
"В связи с тем, что мы все еще находимся в переговорном процессе, мы решили не сообщать слишком много деталей, чтобы не повлиять на переговорный процесс. Важно то, что мы настаиваем на продолжении обсуждения и переговорах исключительно в экономической плоскости", - сказала премьер-министр.
На вопрос о том, выдвигает ли Россия какие-либо условия в ходе переговоров, Гаврилица ответила утвердительно.
"Очевидно. Любые переговоры - это договоренность об объемах, ценах, условиях. Мы продолжаем обсуждение экономического аспекта: сколько у нас долгов, что мы должны заплатить, когда мы должны платить, какова цена, какие объемы и так далее. Такие дискуссии ведутся на данный момент. Они будут продолжены", - заявила Гаврилица.
Накануне российские СМИ сообщили, что двухдневные переговоры между Россией и Молдовой по газу завершились безрезультатно. В пятницу вечером вице-премьеры МолдовыАндрей Спыну и Владислав Кульминский вернулись из Москвы. Они не дали никаких комментариев журналистам.
В пятницу парламент Молдовыввел режим чрезвычайного положения в стране на следующие 30 дней.
Гаврилица сообщила, что режим ЧП вводится в связи с нехваткой газа и падением давления в газовой системе республики.
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