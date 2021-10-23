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Дальнее зарубежье 23.10.2021 11:57

Американские пограничники задержали на границе с Мексикой рекордное количество нелегалов за 12 месяцев

Рекордное количество нелегалов - более 1,7 млн из 160 стран - задержаны за прошедшие 12 месяцев на границе США с Мексикой, сообщает в субботу BBC со ссылкой на данные американской пограничной службы.

В ведомстве отмечают, что более миллиона из них были выдворены в Мексику и их родные страны.

Телеканал напоминает, что нынешний президент США Джо Байден обещал, что иммиграционная политика страны станет более гуманной в сравнении со временем его предшественника Дональда Трампа, однако, согласно результатам опросов, лишь 35% американцев одобряют то, как Байден решает эту проблему. В частности, и из-за решения иммиграционных проблем рейтинги Байдена снижаются, отмечает BBC.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]