Американские пограничники задержали на границе с Мексикой рекордное количество нелегалов за 12 месяцев

Рекордное количество нелегалов - более 1,7 млн из 160 стран - задержаны за прошедшие 12 месяцев на границе США с Мексикой, сообщает в субботу BBC со ссылкой на данные американской пограничной службы.
В ведомстве отмечают, что более миллиона из них были выдворены в Мексику и их родные страны.
Телеканал напоминает, что нынешний президент США Джо Байден обещал, что иммиграционная политика страны станет более гуманной в сравнении со временем его предшественника Дональда Трампа, однако, согласно результатам опросов, лишь 35% американцев одобряют то, как Байден решает эту проблему. В частности, и из-за решения иммиграционных проблем рейтинги Байдена снижаются, отмечает BBC.
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