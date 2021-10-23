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Здравоохранение 23.10.2021 12:11

В России за сутки два новых антирекорда за пандемию: более 37,6 тыс. человек заразились COVID-19, 1 тыс. 075 скончались

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в Россиивновь обновил антирекорд за пандемию - заразились 37 тыс. 678 человек, умерли за сутки 1 тыс. 075 пациентов, и это максимальное значение за весь период, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 37 тыс. 678 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 тыс. 250 (8,6%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Начиная с конца прошлой недели, в России практически ежедневно "обновляются" антирекорды по числу новых заболевших за пандемию, накануне в четверг сообщалось о 37 тыс. 141 случае. Прирост идет по всем регионам, хотя в Москве суточная заболеваемость в субботу ниже значений пятницы: за сутки в столице выявлено 7 тыс. 803 новых случая COVID-19, 22 октября сообщалось о 8 тыс. 166 заражениях.

В Санкт-Петербурге - 3 тыс. 360 случаев, это близко к максимальным значениям, зафиксированным в декабре 2020 года, в Московской области - 2 тыс. 783. В пятерку регионов-"лидеров" по приросту новых заболевших входят Самарская область - 997 и Нижегородская область - 761.

За минувшие сутки в РФ зафиксировано максимальное за пандемию число летальных исходов - 1 тыс. 075. Больше всего пациентов скончались в Москве - 82, в Петербурге - 67, по 24 летальных случая в Краснодарском крае и Нижегородской области.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8 млн 205 тыс. 983 случая коронавирусной инфекции, 229 тыс. 528 умерших и 7 млн 143 тыс. 137 выписанных, в том числе 26 тыс. 077 выписаны за последние сутки, из них 3 тыс. 986 - в Москве.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]