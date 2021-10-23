Кыргызстан не намерен открывать на своей территории американскую военную базу - Жапаров

Кыргызстанухватит одной российской базы на своей территории, заявил президент страны Садыр Жапаров.
"У нас на территории сейчас действует одна база - российская военная база в Канте. Нам хватит одной", - заявил Жапаров во время пресс-конференции в субботу.
"Не хочется играть "в кошки-мышки", заведя две базы двух держав", - сказал Жапаров, отвечая на вопрос журналиста о намерениях киргизских властей открыть американскую базу на территории страны из-за ситуации в Афганистане.
В декабре 2001 года на территории международного аэропорта "Манас" после заключения межправительственного соглашения между Кыргызстаноми США была размещена авиабаза имени Питера Ганси, названная в честь пожарного, погибшего во время тушения сгоревших башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. В 2005 году она была переименована в авиабазу "Манас", в2009 году - в Центр транзитных перевозок "Манас".
В 2013 году правительство Кыргызстанаприняло решение о выводе ЦТП из республики. 3 июня 2014 года прошла церемония закрытия ЦТП.
В Кыргызстанерасположена российская авиабаза Кант. Она является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ. На ее вооружении находятся штурмовые самолеты Су-25, вертолеты Ми-8, разведывательные беспилотники.
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