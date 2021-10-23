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Здравоохранение 23.10.2021 13:14

Россия передала Никарагуа 1,1 млн доз вакцины "Спутник Лайт"

Россия доставила в Никарагуа 1,1 млн доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

"1,1 миллиона доз "Спутника Лайт" прибыло в Никарагуа сегодня для вакцинации страны", - сообщается в Twitter производителя вакцины.

16 октября сообщалось, что в Манагуа поступила первая партия "Спутника Лайт" в количестве 192 тыс. доз.

Никарагуа была в числе первых стран, зарегистрировавших "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт". Контракт на поставку вакцин был заключен между Россией и Никарагуа 17 сентября.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]