Россия доставила в Никарагуа 1,1 млн доз однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", сообщил в субботу Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
"1,1 миллиона доз "Спутника Лайт" прибыло в Никарагуа сегодня для вакцинации страны", - сообщается в Twitter производителя вакцины.
16 октября сообщалось, что в Манагуа поступила первая партия "Спутника Лайт" в количестве 192 тыс. доз.
Никарагуа была в числе первых стран, зарегистрировавших "Спутник V", а в мае зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт". Контракт на поставку вакцин был заключен между Россией и Никарагуа 17 сентября.
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