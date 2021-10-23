В Стамбуле в субботу состоялось первое заседание Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан", сообщает агентство Anadolu.
Заседание было организовано в рамках стартовавшего накануне трехдневного медиафорума Тюркского совета (Совет сотрудничества тюркоязычных государств) на тему "Фундаментальное прошлое - сильное будущее".
В обсуждениях медиаплатформы приняли участие делегации Турции и Азербайджана, которые возглавили руководитель Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун и помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента АР Хикмет Гаджиев.
По словам Алтуна, медиаплатформа является важной площадкой по согласованию информационной политики органов СМИ Турции и Азербайджана. Он напомнил, что договоренность о формировании Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан" была достигнута 10 декабря 2020 года, а соответствующий меморандум был подписан в присутствии президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.
"Победа в 44-дневной войне и освобождение оккупированных Арменией территорий Азербайджана были достигнуты не только на поле боя и в политической сфере, но и благодаря совместным усилиям Баку и Анкары в информационной плоскости, - констатировал глава Управления по связям Администрации турецкого лидера. - Очень важно и далее укреплять сотрудничество Турции и Азербайджана в борьбе с потоком дезинформации и лжи. Необходимо делиться опытом, оценивать и развивать возможности друг друга, предпринимать совместные шаги. С этим согласны обе страны".
Он также выразил уверенность в том, что медиаплатформа будет способствовать формированию объективного восприятия обществом процессов в регионе и мире. По словам Алтуна, важно разрабатывать и продвигать совместные информационные стратегии по борьбе с пропагандой ложной информации.
Представитель Администрации президента Турции сообщил, что в рамках медиаплатформы сформировано 6 комитетов, что повысит эффективность совместных шагов и проектов Турции и Азербайджана в информационной сфере.
Он отметил, что сотрудничество двух стран в рамках медиаплатформы не ограничится лишь сектором СМИ, и предполагает подготовку кинофильмов, сериалов, проведение культурных мероприятий и т.д.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев также отметил значимость совместной медиаплатформы.
"Благодаря президентам Азербайджана и Турции уровень сотрудничества двух стран достиг небывалого уровня. Сохранить эту планку и передать будущим поколениям – наш исторический долг", - сказал Гаджиев, выразив уверенность в успехе взаимодействия двух братских стран и в информационной сфере.
По его словам, в Азербайджане готовы изучить опыт Турции в противодействии потокам дезинформации как в соцсетях, так и в зарубежных СМИ.
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