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ТЭК 23.10.2021 14:31

Вице-премьер Молдовы считает, что предложение "Газпрома" по газовому контракту невыгодно для республики

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития МолдовыАндрей Спынузаявил, что предложения "Газпрома", сделанные в ходе переговоров по газовому контракту, невыгодны для республики.

Он написал в субботу на своей странице в социальных сетях, комментируя итоги завершившихся накануне в Москве переговоров, что в ходе визита молдавская делегация встретилась с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, генеральным директором ООО "Газпром экспорт" Еленой Бурмистровой и министром энергетики РФ Николаем Шульгиновым.

"Наш посыл во время переговоров всегда был одним и тем же: Республика Молдова хочет продолжить переговоры и подписать долгосрочный контракт между MoldovaGaz и "Газпромом", выгодный для обеих сторон. Предложение, которое сейчас делает "Газпром", невыгодно нашим гражданам. Цена предложения, которая включает финансовые и нефинансовые условия, включая выплату исторического долга за короткий срок, выше, чем предложения на международных газовых рынках. Республика Молдова не может согласиться платить за газ более высокую цену, чем все другие государства в регионе", - подчеркнул Спыну.

Он сообщил, что "в ходе переговоров российская сторона заверила, что "Газпром" незамедлительно поставит дополнительные объемы за октябрь - по 5 млн куб. м газа в сутки".

"Надеемся, что эти объемы поступят в Молдовув ближайшее время", - отметилвице-премьер.

Спыну также заявил, что Молдовавыступает за продолжение переговоров с "Газпромом", но "будет искать альтернативных поставщиков, чтобы обеспечить страну газом и диверсифицировать источники поставок".

Он пообещал, что в понедельник проведет пресс-конференцию, где подробно расскажет о переговорном процессе вокруг поставок газа в Молдову.

Накануне российские СМИ сообщили, что двухдневные переговоры между Россией и Молдовойпо газу завершились безрезультатно. В пятницу вечером вице-премьеры МолдовыАндрей Спыну и Владислав Кульминский вернулись из Москвы.

В пятницу парламент Молдовыввел режим чрезвычайное положения в стране на следующие 30 дней. Это связано с нехваткой газа и падением давления в газопроводе до критического уровня.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]