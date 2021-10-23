Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 23.10.2021 14:41

Талибы объявили, что задержали виновных во взрыве опор ЛЭП в пригороде Кабула

МВД движения "Талибан" объявило об аресте трех подозреваемых в причастности к повреждению опор линий электропередачи в пригороде Кабула, сообщает в субботу национальное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Кари Саида Хости.

"Хости подтвердил по телефону агентству, что МВД арестовало трех человек по подозрению в причастности к взрыву опор линии электроэнергии в районе Кала-э-Мурад Бег в Кабуле", - сообщило агентство.

В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, до сих пор без электричества остаются афганская столица и ряд провинций.

Национальная энергетическая компания Breshna сообщила в субботу, что ремонт разрушенных опор продолжается. Ее генеральный директор Мухаммад Амин Фаруки побывал на месте аварии, заявив, что ремонт надо завершить как можно скорее.

Глава компании также призвал новые власти Афганистана обеспечить безопасность объектов электроэнергетики.

Афганистан зависит от импорта электроэнергии из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]