Талибы объявили, что задержали виновных во взрыве опор ЛЭП в пригороде Кабула

МВД движения "Талибан" объявило об аресте трех подозреваемых в причастности к повреждению опор линий электропередачи в пригороде Кабула, сообщает в субботу национальное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на начальника пресс-центра МВД талибов Кари Саида Хости.
"Хости подтвердил по телефону агентству, что МВД арестовало трех человек по подозрению в причастности к взрыву опор линии электроэнергии в районе Кала-э-Мурад Бег в Кабуле", - сообщило агентство.
В результате диверсии в ночь на пятницу, приведшей к разрушению опор ЛЭП в пригороде Кабула, до сих пор без электричества остаются афганская столица и ряд провинций.
Национальная энергетическая компания Breshna сообщила в субботу, что ремонт разрушенных опор продолжается. Ее генеральный директор Мухаммад Амин Фаруки побывал на месте аварии, заявив, что ремонт надо завершить как можно скорее.
Глава компании также призвал новые власти Афганистана обеспечить безопасность объектов электроэнергетики.
Афганистан зависит от импорта электроэнергии из соседних Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана.
МИД Азербайджана поздравил Венгрию с Национальным праздником
В отношении бывшего главы МВД Италии начато расследование
В Стамбуле состоялось первое заседание Совместной медиаплатформы "Турция-Азербайджан"
Долг Молдовы за поставленный газ составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей - $709 млн - представитель "Газпрома"
Запрашиваемый Молдовой в качестве помощи объем газа составляет 15 млн куб. м - глава энергокомитета Рады
Старт ракеты Ariane-5 на орбиту с двумя спутниками назначен на воскресенье
В Азербайджане 42,5% населения полностью привито от коронавируса
В Азербайджане вновь рост случаев инфицирования COVID-19
Полиция задержала двух подозреваемых после очередного отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
ИВ Шеки направит 708 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Банк Республика продемонстрировал успешные финансовые результаты за третий квартал
Nar продолжает поддерживать самую большую в Азербайджане аудио библиотеку
Посол Великобритании в Азербайджане посетил Бакинскую высшую школу нефти
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии