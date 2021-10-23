Старт ракеты Ariane-5 на орбиту с двумя спутниками назначен на воскресенье

Тяжелая ракета-носитель Ariane-5Европейского космического агентства (ESA), запуск которой был отложен в пятницу из-за технических неполадок, будет запущена в воскресенье, сообщила французская компания-оператор Arianespace.
"Исследование наземного оборудования завершено, проблема обнаружена и устранена", - говорится в сообщении.
Теперь запуск планируется осуществить 24 октября в 02:41 по парижскому времени (05:41) с космодрома Куру во Французской Гвиане.
В рамках миссии VA255 ракета должна вывести на геостационарную орбиту с апогеем 35,2 тыс. км и перигеем 250 км спутники SYRACUSE 4A и SES-17.
Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонн выводится на орбиту в интересах Министерства обороны Франции. Он предназначен для обеспечения связи между командными пунктами во Франции и группировками войск, дислоцированных по всему миру. Помимо этого, аппарат оборудован оптико-электронной системой слежения.
Спутник связи SES-17 с высокой пропускной способностью создан люксембургский компанией SES S.A. Это уже третий такой спутник, который пополнит орбитальную группировку компании. Аппарат весом более 6,4 тонн и сроком работы 15 лет будет предоставлять коммуникационное покрытие в Ka-диапазоне в Северной и Южной Америках, а также над Атлантическим океаном для обеспечения связи между воздушными судами. Спутник имеет около 200 Ka-полосовых лучей для покрытия этих регионов. Это будет первый спутник SES в чистом Ka-диапазоне на геостационарной орбите. Мощность аппарата SES-17 достигает 15 кВт.
Общая масса выводимой на орбиту ракетой Ariane-5 полезной нагрузки составит более 11,2 тонн.
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