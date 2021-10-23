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23.10.2021 15:13

В отношении бывшего главы МВД Италии начато расследование

Итальянское правосудие открыло расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини по факту возможного препятствования высадке нелегалов со спасшего их судна, сообщает в субботу западная пресса.

Речь идет о событиях августа 2019 года, когда Сальвини предположительно использовал служебное положение для того, чтобы удержать 147 спасенных нелегалов на судне в море и помешать им высадиться на территории Италии.

Сам Сальвини заявлял, что это решение не было его собственным, а было согласовано с Кабинетом министров, в том числе и с его тогдашним главой Джузеппе Конте.

Сторона обвинения между тем заявила, что свидетелями по этому делу приглашены Конте, нынешний министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе и глава МИД Луиджи Ди Майо.

В августе 2019 года группе нелегалов, спасенных членами команды судна испанской некоммерческой организации Open Arms, на протяжении шести дней не разрешали сойти на берег в Италии. При этом последующая инспекция судна указала на то, что все это время люди находились на нем в ужасных санитарных условиях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]