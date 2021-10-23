В отношении бывшего главы МВД Италии начато расследование

Итальянское правосудие открыло расследование в отношении бывшего министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини по факту возможного препятствования высадке нелегалов со спасшего их судна, сообщает в субботу западная пресса.
Речь идет о событиях августа 2019 года, когда Сальвини предположительно использовал служебное положение для того, чтобы удержать 147 спасенных нелегалов на судне в море и помешать им высадиться на территории Италии.
Сам Сальвини заявлял, что это решение не было его собственным, а было согласовано с Кабинетом министров, в том числе и с его тогдашним главой Джузеппе Конте.
Сторона обвинения между тем заявила, что свидетелями по этому делу приглашены Конте, нынешний министр внутренних дел Италии Лучана Ламорджезе и глава МИД Луиджи Ди Майо.
В августе 2019 года группе нелегалов, спасенных членами команды судна испанской некоммерческой организации Open Arms, на протяжении шести дней не разрешали сойти на берег в Италии. При этом последующая инспекция судна указала на то, что все это время люди находились на нем в ужасных санитарных условиях.
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