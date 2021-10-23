Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 23.10.2021 15:24

В Германии фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений - 100 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщает западная пресса со ссылкой на Институт Роберта Коха.

Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек.

По словам представителя Министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, рост заболеваемости за прошедшие семь дней зафиксирован практически в каждой возрастной группе.

За последние сутки в Германии выявлено 15 тыс. 145 новых случаев зараженияCOVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заболевания.

Полную вакцинацию прошли в Германии более 66% населения, или около 83 млн человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получилопочти 70% населения страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]