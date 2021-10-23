В Германии фиксируют рост заболеваемости коронавирусом

Недельный показатель заражений COVID-19 в Германии достиг в субботу рекордных с мая значений - 100 случаев инфицирования на 100 тыс. человек, сообщает западная пресса со ссылкой на Институт Роберта Коха.

Неделей ранее этот показатель составлял 67,7 случаев на 100 тыс. человек.

По словам представителя Министерства здравоохранения Германии Оливера Эвальда, рост заболеваемости за прошедшие семь дней зафиксирован практически в каждой возрастной группе.

За последние сутки в Германии выявлено 15 тыс. 145 новых случаев зараженияCOVID-19, 86 пациентов скончались от последствий заболевания.

Полную вакцинацию прошли в Германии более 66% населения, или около 83 млн человек. Первую дозу вакцины от COVID-19 получилопочти 70% населения страны.