Шойгу заявляет о неготовности НАТО к равноправному диалогу с Россией

Министр обороны РоссииСергей Шойгу заявил о нежелании стран НАТО идти на равноправный диалог.
"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готово именно НАТО", - заявил в субботу Шойгу, чьи слова привели в Минобороны РФ.
Так он ответил на слова главы оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости военного сдерживания России c использованием ядерного оружия в Балтийском и Черноморском регионах.
"Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", - сказал Шойгу.
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