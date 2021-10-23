В странах Балтии увеличивается суточный прирост инфицированных COVID-19

В странах Балтии продолжает расти число суточных заражений коронавирусом: зафиксировано 7 тыс. 625 новых случаев, накануне в Латвии, Литве и Эстонии было выявлено 7 тыс. 329 случаев.

В Латвии отмечен небольшой спад: за сутки подтверждено 2 тыс. 932 новых случая COVID-19 после антирекорда накануне, когда было выявлено 3 тыс. 133 заражения; получены сообщения о смерти 26 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневная кумулятивная заболеваемость увеличилась за сутки с 1539,2 до 1605,9 случая на 100 000 населения - это самый высокий показатель с начала пандемии и первое место по заболеваемости в странах Балтии за весь период пандемии.

Ранее самый высокий уровень заражения был зафиксирован 18 марта в Эстонии, где он достиг 1553,1 случая на 100 000 населения. В Литве самая высокая заболеваемость COVID-19 была зарегистрирована 24 декабря прошлого года и составила 1431,7 случая на 100 000 населения.

Самая высокая заболеваемость COVID-19 в Латвии наблюдается в возрастной группе от 10 до 19 лет, сообщает портал Delfi.ru со ссылкой на анализ данных Центра профилактики и контроля заболеваний. В этой группе за последние 14 дней было выявлено 5 тыс. 345 случаев. Второе по величине количество заболевших (5 тыс. 047) было зарегистрировано в возрастной группе от 30 до 39 лет, а третье (4 тыс. 726) - в группе от 40 до 49 лет.

С начала пандемии в Латвии COVID-19 лабораторно подтвержден у 200 тыс. 321 человека, 3 тыс. 018 человек с этим заболеванием умерли.

В Литве за минувшие сутки было выявлено 3 тыс. 050 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в субботу Департамент статистики.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 1270,3 случаев.

Накануне число новых инфицированных составило 2 тыс. 939 за сутки.

В Эстонии за минувшие сутки позитивный результат дали 1 тыс. 643 теста на COVID-19, скончались пять заболевших, сообщает BNS в субботу.

Накануне было выявлено 1 тыс. 324 новых случая коронавируса за сутки.