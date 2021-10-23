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Культура 23.10.2021 16:52

В России будут чаще присуждать почетные звания артистам

В России увеличат число присуждаемых почетных званий "Народный артист России" и "Заслуженный артист России", сообщил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Что касается орденов, медалей и почетных званий (...) Мы написали доклад на имя главы государства, с поддержкой Александра Александровича (Калягина), со всеми статистическими выкладками, кривыми, что на самом деле, если сейчас снять барьер в виде квоты в пять званий народного артиста в год, тогда искусство не потеряет, а наоборот, приобретет. И было дано поручение внести изменения в наградную политику, во внутренние документы по администрации. Оно вышло, и я надеюсь, что управление по государственным наградам эту практику будет применять", - сказал Новиков на съезде Союза театральных деятелей в субботу.

Он уточнил, что теперь квота на звание "Народный артист" будет устанавливаться по видам искусства, это поможет расширить число награжденных артистов. Предлагается, что звание народный артист в год будут получать пять деятелей искусства, связанных с театром, пять деятелей кино, пять артистов балета и так далее. Также увеличена квота на присуждения звания "Заслуженный артист". При этом, не менее трети званий будет присуждаться региональным артистам.

По его словам, сфера культуры остается единственной, в которой ордена и медали присваиваются к юбилеям, "практически, как бы это ни звучало странно, за дожить". В других сферах такого нет.

Новиков напомнил, что в 2010 году Министерством культуры РФ был подготовлен доклад главе государства, в котором говорилось, что "дискредитируется звание в связи с массовым присвоением". По статистике, почетное звание получали от 70 до 90 человек в год. После было принято решение, чтобы не девальвировать звание, установить квоту наградной политики - пять званий в год на все сферы культуры.

"Такая ситуация много лет сохранялась, в порядке исключения иногда менялось это количество, но были и совсем жуткие случаи, когда всего одно звание народного артиста было присвоено, то есть и такие перекосы были", - добавил он.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]