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Внешняя политика 23.10.2021 17:40

МИД Азербайджана поздравил Венгрию с Национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию с Национальным праздником.

"По случаю Национального дня Венгрии мы передаем наши наилучшие пожелания благополучия и процветания народу и правительству Венгрии. С Национальным праздником, Венгрия!", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ежегодно 23 октября в Венгрии отмечается один из государственных праздников - День республики (День памяти революции, Национальный праздник). В этот день венгры вспоминают события 1956 года, когда граждане страны восстали против Советов, требуя предоставить Венгрии независимость. Кроме того, в этот день в 1989 году была провозглашена Венгерская Республика.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]