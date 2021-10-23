МИД Азербайджана поздравил Венгрию с Национальным праздником

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию с Национальным праздником.

"По случаю Национального дня Венгрии мы передаем наши наилучшие пожелания благополучия и процветания народу и правительству Венгрии. С Национальным праздником, Венгрия!", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в Twitter.

Ежегодно 23 октября в Венгрии отмечается один из государственных праздников - День республики (День памяти революции, Национальный праздник). В этот день венгры вспоминают события 1956 года, когда граждане страны восстали против Советов, требуя предоставить Венгрии независимость. Кроме того, в этот день в 1989 году была провозглашена Венгерская Республика.

А.Салаева