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Происшествия 23.10.2021 17:53

Полиция задержала двух подозреваемых после очередного отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

Полиция задержана двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области РФ, в результате которого один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД по региону.

"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. Сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что контрафактная продукция приобреталась в Орске.

Сотрудники полиции обнаружили в ходе обыска у одной из женщин 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной.

Как сообщалось, в результате массового отравления контрафактным алкоголем пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. 14 из них взяты под стражу.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]