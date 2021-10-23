Полиция задержала двух подозреваемых после очередного отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области России

Полиция задержана двух женщин, причастных к сбыту суррогатного алкоголя в Оренбургской области РФ, в результате которого один человек погиб, еще один находится в тяжелом состоянии, сообщает ГУ МВД по региону.
"В полицию Кваркенского района поступило сообщение о том, что в одном из населенных пунктов района скончалась 33-летняя женщина, а ее сожитель находится в реанимационном отделении с отравлением метанолом. Сотрудники полиции установили двух женщин, причастных к сбыту алкоголя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что контрафактная продукция приобреталась в Орске.
Сотрудники полиции обнаружили в ходе обыска у одной из женщин 17 бутылок алкогольной продукции, четыре из которых были спрятаны за собачьей будкой. Еще 16 бутылок контрафакта полицейские нашли дома у второй задержанной.
Как сообщалось, в результате массового отравления контрафактным алкоголем пострадали 64 жителя восточного Оренбуржья, 35 из них умерли. Анализы показали наличие в их организме чистого метанола. Возбужден ряд уголовных дел, фигурантами которых стали 16 человек. 14 из них взяты под стражу.
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