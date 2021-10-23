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Здравоохранение 23.10.2021 18:11

В Азербайджане вновь рост случаев инфицирования COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 315 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 514 тыс. 289, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 112 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 22 человека (накануне - 18). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 869.

От COVID-19 вылечились 483 тыс. 559 человек, из них 981 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 23 тыс. 861 человек.

За сутки медики провели 14 тыс. 053 теста на коронавирус против 12 тыс. 568 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 095 тыс. 973 теста на COVID-19.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]