В Азербайджане 42,5% населения полностью привито от коронавируса

В Азербайджане более 4,3 млн человек получили две дозы вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 и считаются полностью привитыми, сообщает в субботу республиканский оперативный штаб.

По данным на 23 октября, одну дозу вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19 получили 5 млн 043,147 тыс. человек, две дозы - 4 млн 310,597 тыс. человек.

Общее число сделанных доз составляет 9 млн 353,744 тыс.

Население Азербайджана на 1 сентября 2021 года составляло 10 млн 145,081 тыс. человек. Таким образом, по состоянию на 23 октября полностью привито 42,5% населения страны.

Вакцинация в Азербайджане стартовала 18 января 2021 года и носит добровольный характер. Вакцинацию в стране планируется провести поэтапно в 2021-2022 гг.

В настоящее время в Азербайджане при вакцинации используются вакцины CoronaVac, AstraZeneca, "Спутник V" и Pfizer.

А.Салаева