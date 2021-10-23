В Беларуси снижается число тяжелых пациентов с COVID-19 на ИВЛ - Минздрав

Министр здравоохранения БеларусиДмитрий Пиневичзаявил об уменьшении распространения и тяжести коронавируса в стране, в частности, он отметил ежесуточное снижение пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
"Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов - на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ", - сказал Пиневич, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Министр, тем не менее, констатировал, что цифры все равно остаются высокими и "ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться".
По данным ведомства, первую дозу вакцины получили уже более 27% белорусов.
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