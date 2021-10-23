Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9768 RUR   0.0239 GBR   2.3451 TRY   0.1784

Цена на нефть

21.10 $/bbl   WTI 82.50 -0.92 Brent 84.61 -1.21

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 23.10.2021 18:42

В Беларуси снижается число тяжелых пациентов с COVID-19 на ИВЛ - Минздрав

Министр здравоохранения БеларусиДмитрий Пиневичзаявил об уменьшении распространения и тяжести коронавируса в стране, в частности, он отметил ежесуточное снижение пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Что касается заболеваемости: есть моменты, которые вселяют в нас осторожный оптимизм. Сами по себе темпы прироста заболеваемости немного уменьшаются. В последнюю неделю мы видим очень незначительную, но тенденцию по снижению темпов госпитализации пациентов в стационары. Один из важных компонентов - на несколько человек в сутки снижается количество пациентов, находящихся на ИВЛ", - сказал Пиневич, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.

Министр, тем не менее, констатировал, что цифры все равно остаются высокими и "ситуация требует от нас усилий, поэтому мы продолжаем всех убеждать вакцинироваться".

По данным ведомства, первую дозу вакцины получили уже более 27% белорусов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]