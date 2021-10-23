Эрдоган поручил МИД Турции решить вопрос с выдворением послов десяти стран

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу о том, что дал внешнеполитическому ведомству страны необходимые инструкции для того, чтобы объявить послов десяти стран "персона нон грата" после того, как они опубликовали заявление с призывом освободить турецкого бизнесмена Османа Кавалы, сообщает турецкое издание "Сабах".

"Я отдал распоряжение главе МИД немедленно заняться объявлением этих десяти послов "персона нон грата", - заявил он.

Издание отмечает, что Кавала четыре года назад был заключен в тюрьму по обвинению в участии в антиправительственных протестах в 2013 году, а также в причастности к попытке военного переворота в Турции в 2016 году.

В понедельник послы Германии, Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, США, Финляндии, Франции и Швеции опубликовали совместное заявление, в котором содержался призыв к властям Турции "скорейшим образом и справедливо решить вопрос Кавалы", который на протяжении всего этого времени находится в тюрьме без вынесенного приговора. Они отметили, что продолжающееся задержание родившегося в Париже турецкого бизнесмена и гражданского активиста Османа Кавалы "бросает тень" на Турцию.

Во вторник послы этих десяти стран были вызваны в МИД Турции. Во внешнеполитическом ведомстве сочли, что это заявление противоречит дипломатической практике, и назвали его неприемлемым.