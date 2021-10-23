Американская подлодка получила повреждение кормы из-за столкновения в Южно-Китайском море

Ударная атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticutв ходе столкновения с неизвестным объектом в Южно-Китайском море 2 октября получила повреждение верхней части корпуса, свидетельствует опубликованный китайскими СМИ спутниковый снимок.

На снимке, сделанном еще 15 октября, отмечено место повреждения в верхней кормовой (задней) поверхности подлодки, которая стоит у причала на американской военно-морской базе на острове Гуам в Тихом океане, куда она прибыла после инцидента. Однако снимок не очень высокого качества, поэтому однозначные выводы делать пока рано, полагают эксперты.

Между тем, эксперты американского издания The Drive, основываясь на спутниковых снимках компании Planet Labs от 20 октября, отмечают, что серьезных видимых повреждений на подлодке выше ватерлинии не заметно, в том числе в носовой ее части и на надстройке (рубке).

Таким образом, издание считает, что повреждения могут быть только в районе нижней части корпуса. Между тем, судя по спутниковому снимку, вблизи нет какой-либо инфраструктуры, указывающей на проведение ремонтных работ.

Согласно снимку, ранее вблизи кормы американской субмарины находилась плавучая мастерская.

ВМС США по-прежнему хранят молчание о том, с чем могла столкнуться подлодка и какие она получила повреждения.

Ранее гонконгский новостной сайт iNews сообщал, что американская атомная субмарина USS Connecticut, получившая 2 октября повреждения во время выполнения задания в Южно-Китайском море, скорее всего, столкнулась с неизвестным китайским подводным объектом.

По его данным, после инцидента спутник зафиксировал подлодку в надводном положении 3 октября примерно в 77 км от острова Юнсин, входящего в Парасельский архипелаг в Южно-Китайском море. Над островом в 1974 году был установлен контроль со стороны Китайской Народной Республики. Претензии на владение островом предъявляет Вьетнам. На острове располагаются китайская база для подводных лодок и военный аэродром.

Предполагается, что подлодка USS Connecticut подходила к острову для проведения разведки, отмечает iNews. Субмарины этого типа помимо ведения боевых действий также предназначены для выполнения разведывательных функций.

При этом отмечалось, что столкновение с подводным рельефом вряд ли могло произойти. ВМС США, которые постоянно действуют в Южно-Китайском море, хорошо его знают. Скорее всего, подлодка столкнулась с китайским подводным искусственным объектом, недавно созданным вблизи острова Юнсин для противодействия приближающимся силам противника, считает издание. Глубина моря в районе острова составляет всего около 300 метров.

По сообщению ВМС США, на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана, куда зашла поврежденная атомная подлодка, прибыла группа военных специалистов для осмотра повреждений и установления их источника.

По данным ВМС США, в результате столкновения, произошедшего в международных водах в акватории Южно-Китайского моря, пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили неопасные для жизни травмы.

Как указывали ВМС США, после инцидента "подлодка находится в безопасном, стабильном состоянии". Подчеркивалось также, что ее ядерная установка не пострадала. После инцидента подлодка вынуждена была идти на Гуам в надводном положении.

Американские военные сообщили, что речь не идет о столкновении с другой подводной лодкой, кораблем или об агрессивных действиях другой страны. В ВМС отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По последним данным американских военных, подводная лодка могла столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, упавшим в море с грузового судна.

USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тыс. тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвёртого поколения типа Seawolf. Ее ракетное вооружение - до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Помимо боевых задач она выполняет также разведывательные функции.

Таких подлодок в ВМС США всего три. Все они приписаны к тихоокеанской базе подводных лодок Китсап-Бангор (штат Вашингтон). Стоимость каждой достигает в текущих ценах $8,5 млрд.