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Внешняя политика 23.10.2021 19:48

Поездка Араика Арутюняна в Россию носит исключительно частный характер – посольство Азербайджана в РФ

Посольство Азербайджана в России распространило заявление в связи с поездкой Араика Арутюняна в Москву.

"В последнее время армянскими СМИ распространяется недостоверная информация о "рабочих визитах" в Россию "должностных лиц Республики Арцах" и проведении ими якобы официальных встреч с политическими кругами России. 23 октября в некоторых социальных сетях была также растиражирована новость о пребывании Араика Арутюняна в Москве и его встречах с официальными лицами Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась региональная ситуация. Посольство вновь обращает внимание на то, что указанные лица пересекают границу РФ с паспортами граждан Республики Армения и, как правило, встречаются с представителями армянской диаспоры, а также их лоббистами. Такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России не проводятся", - говорится в заявлении.

"Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество", - отмечается в заявлении диппредставительства.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]