Поездка Араика Арутюняна в Россию носит исключительно частный характер – посольство Азербайджана в РФ

Посольство Азербайджана в России распространило заявление в связи с поездкой Араика Арутюняна в Москву.

"В последнее время армянскими СМИ распространяется недостоверная информация о "рабочих визитах" в Россию "должностных лиц Республики Арцах" и проведении ими якобы официальных встреч с политическими кругами России. 23 октября в некоторых социальных сетях была также растиражирована новость о пребывании Араика Арутюняна в Москве и его встречах с официальными лицами Российской Федерации, в ходе которых обсуждалась региональная ситуация. Посольство вновь обращает внимание на то, что указанные лица пересекают границу РФ с паспортами граждан Республики Армения и, как правило, встречаются с представителями армянской диаспоры, а также их лоббистами. Такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России не проводятся", - говорится в заявлении.

"Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество", - отмечается в заявлении диппредставительства.

А.Салаева