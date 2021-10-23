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Регион 23.10.2021 20:14

В Анталье открылся Парк российско-турецкой дружбы

В туристической столице Турции – Анталье состоялась церемония открытия Парка российско-турецкой дружбы имени Льва Толстого, сообщает агентство Anadolu.

Парк площадью 3 тыс. кв. м построенв квартале Чаглаян в знак укрепления дружественных отношений между двумя странами.

На территории парка, созданного при поддержке муниципалитета района Муратпаша, установлен бюст всемирного известного писателя Льва Толстого.

Выступая на мероприятии, глава муниципалитета района Муратпаша Умит Уйсал подчеркнул, что в Анталье сегодня проживают представители разных народов. Он напомнил, что ранее здесь были открыты парки дружбы с Казахстаном, Кыргызстаном, Азербайджаном и Украиной.

"Россия - страна, с которой у нас налажены очень тесные связи. Она занимает особое место среди соседей Турции. Я благодарен всем россиянам за добрососедство. Новый парк - наглядная демонстрация дружбы и сотрудничества двух народов", - сказал Уйсал.

В мероприятии приняли участие российские граждане, проживающие на территории Турции, а также представители Госдумы РФ.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]