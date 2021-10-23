Спецназ Азербайджана завершил учения

Завершились тактико-специальные учения воинских частей и подразделений специального назначения ВС Азербайджана, говорится в сообщении Министерства обороны АР.
"В ходе учений спецназовцы поэтапно выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Учения проводились согласно плану боевой подготовки на 2021 год.
А.Салаева
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