Спецназ Азербайджана завершил учения

Завершились тактико-специальные учения воинских частей и подразделений специального назначения ВС Азербайджана, говорится в сообщении Министерства обороны АР.

"В ходе учений спецназовцы поэтапно выполнили поставленные задачи с высоким профессионализмом", - отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Учения проводились согласно плану боевой подготовки на 2021 год.

А.Салаева